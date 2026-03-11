Likya Orkidesi Sayısı 200’ün Altına Düştü

likya-orkidesi-sayisi-200-un-altina-dustu

Kaş ilçesi çevresinde bulunan Likya orkidesinin doğal popülasyonu 200 bireyin altına geriledi. Nesli tehlike altında olan bu türün korunması amacıyla Akdeniz Koruma Derneği ve Ege Üniversitesi ortaklaşa yaklaşık beş yıllık bir proje yürütüyor.

UMUT VERİCİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar doğrultusunda, milimetrenin onda biri boyutundaki tohumların çimlenmesinin sağlandığı aktarıldı. Uzmanlar, 100 günü aşan geliştirme sürecini takip ederek, Likya orkidesinin doğaya yeniden kazandırılması konusunda iyimser sonuçlar elde edildiğini ifade ediyor.

KORUMA ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Koruma faaliyetlerinin, sadece bu bölgeye özgü olan Likya orkidesinin gelecek nesillere ulaşması açısından son derece kritik olduğu vurgulanıyor.

