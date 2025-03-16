Hatayspor-Sivasspor Gol Dolu Maç Sonucu

SPOR TUTKUNLARINA GOL ŞÖLENİ!

Spor severler, ekran başında adeta nefeslerini tuttu! Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kümede kalma mücadelesinin kritik önem taşıdığı bu karşılaşmada Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 yenerek taraftarlarını coşturdu. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda tempo arttı ve heyecan doruğa ulaştı! Hatayspor, 10 dakika içinde bulduğu 2 golle öne geçti ve galibiyeti korumayı başardı. Gelin, bu unutulmaz maçı detaylarıyla inceleyelim!

İLK YARI: GOL VEHEYECAN DOLU ANLAR!

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Hatayspor’un gol girişimleri gözlemlendi. Aboubakar’ın kafayla indirdiği topu Görkem Sağlam kuvvetle vurdu, ancak top az farkla auta gitti ve tribünlerden “of!” sesleri yükseldi. 23. dakikada Sivasspor öne çıktı. Efkan Bekiroğlu’nun sol kanattan yaptığı ortada Koita’nın kafası fileleri buldu ve durum 1-0 oldu, Yiğidolar sevinçle havalandı! Fakat Hatayspor, 30. dakikada Boutobba’nın yerden yaptığı şutla eşitliği sağladı: 1-1! İlk yarı, büyük bir heyecan içinde sona erdi ve taraftarlar ikinci yarıyı merakla beklemeye başladı.

İKİNCİ YARI: GOL YAĞMURU VE DRAMATİK ANLAR!

İkinci yarı, adeta bir gol yağmuru ile başladı! 47. dakikada Manaj’ın sert şutu kaleci Bekaj tarafından kurtarıldı, fakat 55. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam’ın kornerinde, Abdulkadir Parmak’ın kafasıyla topu ağlara gönderen Recep Burak Yılmaz durumu 2-1 yaptı; ev sahibi tribünler coşku içinde inledi! 58. dakikada Sivasspor, Koita’nın ortasında Manaj’ın vurduğu şutla durumu 2-2’ye getirdi, maç bir kez daha alevlendi! Ancak 65. dakikada Hatayspor, yeniden öne geçti. Abdulkadir Parmak’ın şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı, dönen topu Kilima filelere gönderdi: 3-2! Kalan süre içinde gol sesi çıkmadı, ancak 78. dakikada Calvo’nun gördüğü kırmızı kart dramatik anlar yarattı.

PUAN DURUMU VE TARAFTAR COŞKUSU!

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, puanını 19’a çıkararak 18. sıradan sıyrıldı ve kümede kalma umutlarını yeniden yeşertti. Sivasspor ise 27 puanla 16. sırada yer aldı ve tehlike çanları çalmaya başladı! Sosyal medyada taraftarlar “Hatay yükselişte, bu galibiyetle şov yaptılar!” gibi yorumlarla coşkulu bir şekilde destek verirken, Sivasspor cephesinde bir hayal kırıklığı hâkim oldu. Bu karşılaşma, ligin en heyecan verici anlarından biri olarak kayıtlara geçti!