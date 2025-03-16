Hatayspor Sivasspor’u 3-2 Mağlup Etti

SPOR SEVERLERİN GözDESİ: HATAYSPOR VE SİVASSPOR DÜELLOSU!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında geçen karşılaşma, spor tutkunlarına unutulmaz bir gol şöleni sundu. Kümede kalma mücadelesinin önem taşıdığı bu kritik maçta Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 yenerek taraftarlarını coşturdu. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda temposu artan mücadele kalp atışlarını yükseltti. Hatayspor, 10 dakikada 2 gol bularak galibiyeti sonuna dek korudu. Şimdi bu heyecan dolu maçı birlikte gözden geçirelim!

İlk Yarı: Gole Doyamadık!

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Hatayspor’un gol arayışları başladı. 12. dakikada Aboubakar’ın kafayla indirdiği topta Görkem Sağlam, sert bir şut çekti ama top az farkla auta gitti. 23. dakikada ise Sivasspor öne geçti. Efkan Bekiroğlu’nun sol kanattan ortasında Koita’nın kafa vuruşu ile skor 1-0 oldu ve Yiğidolar coşku doldu! Ancak Hatayspor pes etmedi ve 30. dakikada Boutobba’nın yerden şutuyla eşitliği sağladı: 1-1! İlk yarı, nefes kesen bir mücadele ile sona erdi ve taraftarlar tam bir heyecanla ikinci yarıyı beklemeye başladı.

İkinci Yarı: Gol Yağmuru ve Dramatik Anlar!

İkinci yarı, gol yağmuru ile başladı. 47. dakikada Manaj’ın sert şutu kaleci Bekaj tarafından kurtarılırken, 55. dakikada Hatayspor, Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi. Tribünlerde büyük bir sevinç yaşanırken, 58. dakikada Sivasspor cevap verdi. Koita’nın ortasında Manaj’ın şutu ile skor 2-2’ye geldi, maçın heyecanı arttı! Ama Hatayspor, 65. dakikada yeniden öne geçti. Abdulkadir Parmak’ın şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çeldi, dönen topu Kilima ağlara göndererek skoru 3-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı, ancak 78. dakikada Calvo’nun kırmızı kartı maça dramatik bir son noktası koydu.

PUAN DURUMU VE TARAFTAR COŞKUSU!

Elde edilen sonuçla Hatayspor, 18. sıradan 19 puana yükseldi ve kümede kalma umutlarını canlı tuttu. Sivasspor ise 27 puanla 16. sırada yer alarak tehlikeli bir süreç içine girdi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden “Hatay yükselişte, bu galibiyetle şov yaptılar!” şeklinde coşkulu paylaşımlarda bulunurken, Sivasspor cephesinde ise hayal kırıklığı söz konusu oldu. Bu mücadele, sezonun en heyecan veren anları arasında yer aldı!