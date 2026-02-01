Hatice’den Fatih Ürek Cenazesine Sert Tepki

15 Ekim tarihinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti. Ürek, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Merhumun cenaze namazı için çok sayıda meslektaşı ve hayranı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde toplandı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, Fatih Ürek’in ablasının gözyaşları da kameralara yansıdı. Ancak bu görüntüler, şarkıcı Hatice’nin tepkisini çekti.

DUYGUSAL ANLAR

Hatice, o anları paylaşarak altında yorum yaptı: “Canım Fatih, ara ara konuşurduk, çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum” ifadelerini kullandı. Hatice, “Özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını, kaç tane evinin üstüne konduğunu” vurgularken, “Hayatta kimseye güvenme Haticem dediği daha dün gibi sanki. Ve hep derdi ki ben kimsenin cenazesine gitmiyorum, kimse de benimkine gelmesin. Bu camiadan da nefret ediyorum” şeklinde konuştu. Hatice, “Nurlar içinde uyu canım arkadaşım benim, senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır” diyerek duygularını dile getirdi.