Hava 3-5 Derece Soğuyacak: MGM Açıklaması

KAVURUCU SICAKLARDA AZALMA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verileri, kavurucu sıcakların genel olarak yurdun üzerinde kademe kademe etkisini kaybetmeye başlayacağını gösteriyor. Bugün özellikle yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalıyor. Güney ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması öngörülüyor, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında bir seyir izlemesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Karadeniz kıyılarında, ayrıca Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ta gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Bugün bazı merkezlerde ölçülen hava sıcaklıkları ise şöyledir: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 40 derece.