Hava Durumu: Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hava sıcaklıkları bugün de ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek. Marmara ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı sürecek. Yağışların, Marmara’nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde kuvvetli bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVASI YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKIYOR

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Şehirde hava sıcaklığının 0-4 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yarın kar yağışının sona ermesi bekleniyor. Yarından sonra İstanbul’da yağmurun etkili olması ile birlikte çarşambadan itibaren lodos etkisiyle hava sıcaklıklarının 10 dereceyi bulacağı öngörülüyor.

FIRTINA İÇİN UYARI YAPILDI

Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgarların yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Aşırı soğukların devam ettiği iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanması muhtemel. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

9 İLDE KAR UYARISI

Meteoroloji, Kastamonu, Bartın, Sinop, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralanıyor: – Kırklareli -5/2 derece, – İstanbul 0/4 derece, – Denizli -2/6 derece, – İzmir 1/9 derece, – Adana 1/10 derece, – Ankara -6/1 derece, – Samsun -1/5 derece, – Erzurum -8/-4 derece, – Malatya -7/0 derece, – Kars -9/-6 derece, – Diyarbakır -3/0 derece, – Gaziantep -5/3 derece.

