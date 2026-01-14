Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Sigaraya Yeni Düzenleme Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında sağlıklı yaşamı teşvik etmeye yönelik yeni politikaların güçlendirileceğini duyurdu. Memişoğlu, yapılacak değişiklikler hakkında gerçekleştirilen değerlendirmelerde tütün bağımlılığı ile mücadelenin daha geniş kapsamlı ve etkili hale getirileceğini ifade etti. Sigara bırakma polikliniklerinin yaygınlaştırılması ve sahada görev yapan mobil ekiplerin aktifliğinin artırılması planlandığını belirten Bakan, kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımıyla ilgili yeni düzenlemelerin son hazırlık aşamalarına geldiğini aktardı. Mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bu düzenlemelerin kısa süre içinde meclise sunulacağını kaydetti.

DÜZENLEMELER GELİYOR

Dijital bağımlılık, tütün bağımlılığı ve yeme alışkanlıklarının korunması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, “Bu alışkanlıklardan hep beraber vazgeçmemiz gerekiyor. Doğru ve düzgün, sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak kalmamız için de özellikle bu konuda tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kamuoyuna ilan edeceğiz.” dedi. Ayrıca, hem tütün hem de gıda ve şekerle ilgili denetimlerin yapılacağını söyleyerek, “Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerinde bulundu.

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” politikasına yönelik çalışmalara odaklandıklarını belirten Memişoğlu, “Bunun en önemli mottosu olarak da koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz. Türkiye’de sağlıkta hizmet anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Özellikle son 24 senede hem altyapıda hem sistematik olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük bir gelişim süreci yaşadık. Hem kovidde hem de deprem dönemlerinde bu başarılar kendini gösterdi. Uluslararası anlamda da 160 ülkeden insan Türkiye’den sağlık hizmeti alabiliyor” şeklinde konuştu.