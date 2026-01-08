Hava, Kara Ve Deniz Ulaşımında Rekor Büyüme

Hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında önemli artış

DHMİ verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Kasım dönemi itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 oranında arttığı kaydedildi. İç hatlardaki artış yüzde 6,29, dış hatlarda ise yüzde 7,54 olarak belirlendi. İç hat yolcu sayısının 46,9 milyona ulaştığı bu dönemde, yıl sonunda bu rakamın 50 milyonu geçmesi bekleniyor. Dış hatlarda ülke havalimanlarından geçen yolcu sayısının ise 135,7 milyona ulaştığı ifade ediliyor. 2025 yılının kapanışında bu rakamın 145 milyonun üzerinde olacağı öngörülürken, 2024’teki 135 milyonluk rekorun da aşılacağı belirtiliyor.

Otobüs yolculuklarında bayram dönemi etkisi

UETDS verilerine göre, tarifeli ve tarifesiz otobüs yolcularının sayısı yılın ilk 11 ayında 153,4 milyon olarak kaydedildi. Yıl sonunda bu sayının 162 milyona ulaşması bekleniyor ve bu, 2024 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor. Otobüs yolculukları açısından en yoğun gün, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcına denk gelen 28 Mart 2025 Cuma günü olurken, aynı tarih hava yolu bilet satışlarında da zirve günü olarak belirlendi.

Deniz ulaşımında Yunan Adaları popüler

Deniz ulaşımında yaz sezonu ve Kurban Bayramı dönemi belirleyici rol oynadı. 9 Haziran 2025 tarihindeki feribot biletlerine olan talep zirve yaptı. Bu tarihte Yunan Adaları’na yapılan ziyaretlerde Samos, Kos ve Sakız, en çok tercih edilen destinasyonlar arasında öne çıktı.

Konaklama alanında Antalya liderliğini sürdürüyor

2025 yılındaki konaklama verileri, tatilcilerin ekonomik ve lüks seçenekler arasında geniş bir tercih yelpazesine yöneldiğini ortaya koyuyor. Gecelik konaklama sayısı ve rezervasyon tutarlarında Antalya, ilk sırada yer aldı. Obilet üzerinden en yoğun otel rezervasyonunun yapıldığı gün ise, kampanyaların ve yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesinin etkisiyle 31 Aralık 2025 oldu.

Yabancı turistlerin geceleme oranı yüzde 70’in üzerinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bakanlık belgeli tesislerde toplam gecelemelerin %70’ten fazlasının yabancı turistler tarafından gerçekleştirildiği bildiriliyor. 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri ve termal tesislerde yabancı turistlerin oranı yüzde 80’i geçerken, pansiyon, kamping ve apart otellerde ise yerli turistlerin payı daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

2025 yılı bilet fiyatları ve en pahalı rotalar

2025 yılında bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Yurt içi otobüs 712 TL, iç hat uçak 2.208 TL, dış hat uçak ise 6.152 TL olarak kaydedildi. Yurt içinde en pahalı otobüs bileti, Van – Tekirdağ hattında 3.500 TL’ye satılırken, uluslararası otobüs yolculuklarında İstanbul – Dortmund hattı 8.500 TL ile en yüksek fiyatı gören sefer oldu. Uçak biletleri arasında ise yılın en pahalı iç hat bileti Muğla – İstanbul rotasında 16.946 TL seviyesine ulaştı. Dış hatlarda ise Dubai – New York uçuşu 262.306 TL ile rekor kırdı.

Taleplerde artış gösteren yeni uçuş hatları

2024 yılına kıyasla satış hacmi artışı gözlemlenen rotalar arasında iç hatlarda Çanakkale – Rize, Hatay – Denizli ve Çanakkale – İstanbul öne çıkıyor. Dış hatlarda ise Erbil – Batman, Riyad – Hatay ve Ankara – Kahire hatlarında talebin dikkate değer bir şekilde arttığı görüldü.

Araç kiralamada bayram ve havalimanlarının etkisi

Obilet verilerine göre, yılın en uzun araç kiralama işlemi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 79 gün olarak gerçekleşti. Tutar bazında rekor ise 241.632 TL ile Kasım 2025 – Ocak 2026 dönemini kapsayan kiralama işlemi oldu. Araç kiralamada en yoğun gün, 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı olarak kaydedilirken, havalimanları arasında Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes öne çıkarken, şehir merkezlerinde Beylikdüzü ve Bursa tercih edilen yerler arasında yer aldı.