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“Hava Kirliliği En Çok Artan Şehir”

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DIWALI FESTİVALİNDE HAVA KİRLİLİĞİ ARTMIŞTIR

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yasak olmasına rağmen Diwali ışık festivalinde havai fişekler kullanımı hava kirliliğini artırıyor. Bugün hava kalitesi indeksi (AQI) 348 olarak ölçülen Yeni Delhi, bu sonuçla dünyanın en kirli havasına sahip şehri haline gelmiş durumda.

SİSLİ HAVAYA RAĞMEN MASKELER TAKILIYOR

Kentin hava kalitesinin ciddi şekilde düşmesiyle, şehrin üzerinde yoğun bir sis tabakası oluşmuş. Başkentte yaşayan birçok kişi, artan hava kirliliğine karşı dışarıda maske takarak hava almaya çalışıyor.

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