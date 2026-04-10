Hava Sıcaklıkları Aniden Düşüyor: İstanbul İçin Uyarılar Geldi

hava-sicakliklari-aniden-dusuyor-istanbul-icin-uyarilar-geldi

AKOM ve Meteoroloji’den dikkat çeken uyarılar geldi. Yapılan açıklamalarda Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani bir şekilde düşeceği, sağanak ve kar yağışlarının aniden başlayacağı bilgisi verildi. Ayrıca, İstanbul için AKOM tarafından yeni bir uyarı yayımlandı. Yapılan değerlendirmelerde, megakentte etkili olacak sağanak yağış ve buz gibi havanın etkisinin artacağı bildirildi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Yapılan uyarılar ışığında, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde düşmesi, sağanak ve kar yağışlarının ise beklenmesi öngörülüyor. İstanbul’da da sağanak yağış ile birlikte etkili olacak soğuk havanın hissedileceği ifade ediliyor. Bugün hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar inmesi ve sağanak yağışın saatlerce sürmesi bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ YOK

Yarın ve Pazar günleri yağış beklenmemekle birlikte, soğuk havanın etkisini sürdüreceği açıklanıyor. İstanbul’da hafta sonu için yağış öngörülmezken, gökyüzünün güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor. Şehirde gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 5°C civarına gerilemesi bekleniyor.

YAĞIŞ VE RÜZGÂR ETKİLİ OLACAK

Gün içerisinde rüzgarın da güçleneceği belirtilirken, yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kg arasında olacağı tahmin ediliyor. Bugün 5 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklıkları, uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilecek bir soğuk hava dalgasına işaret ediyor. Yarın ve Pazar günlerinde ise yağış ön görülmemekle birlikte, soğuk havanın etkisini sürdüreceği bilgisi veriliyor.

İSTANBUL’DA KIŞ HÜKMÜ SÜRECEK

AKOM’un yaptığı açıklamalarda, İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmediği, havanın güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı ifade ediliyor. Gün içinde 14-16°C arasında seyredecek sıcaklıkların, gece ve sabah saatlerinde 5°C seviyelerine gerileyerek kış değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.

