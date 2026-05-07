Hava Sıcaklıkları Artıyor: Bahar Türkiye’yi Sarıyor

Türkiye, mayıs ayının başlarında yaşanan dondurucu soğukların ardından baharın kendini göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış yaşıyor. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece arasında yükselmesi bekleniyor. Ancak hafta sonu yurt genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, mayıs ayının ilk haftasında etkili olan soğuk hava dalgasının ardından yaz sıcakları yurt genelinde kendini gösteriyor.

Bugün, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yağış bekleniyor. Ayrıca, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması öngörülüyor.

İstanbul’da hava sıcaklığının 22, Ankara’da ise 18 derece olması bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde temperature kademeli olarak artarak, İstanbul’da 25, Ankara’da ise 23 derecelere ulaşması mümkündür.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi günü itibarıyla batı illerinden başlayan yağışlar etkisini gösterecek. Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok ilde görülmesi beklenmekte.

BUGÜN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

İşte bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları:

– Kırklareli 9/26 derece

– İstanbul 10/22 derece

– Denizli 10/22 derece

– İzmir 12/27 derece

– Adana 12/24 derece

– Ankara 6/18 derece

– Samsun 9/18 derece

– Erzurum 2/12 derece

– Malatya 6/17 derece

– Kars 0/12 derece

– Diyarbakır 7/20 derece

– Şanlıurfa 11/22 derece