Hava Sıcaklıkları İstanbul’da Sert Düşüş Gözlemlenecek

İstanbul’da Hava Sıcaklıklarında Sert Düşüş Bekleniyor

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde düşecek. Bugün güney yönlü rüzgarların (lodos) etkisiyle 15 derece civarında olan sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla kademeli olarak gerileyerek sıfır dereceye yaklaşacak.

HAFTA SONU YAĞMUR, PAZARTESİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Raporda yer alan bilgilere göre, yarın ve cumartesi günleri kenti etkisi altına alacak sağanak yağışlar, sıcaklıkların cumartesi günü 5 dereceye kadar inmesine neden olacak. Kar bekleyen İstanbullular için asıl değişim ise yeni haftanın ilk gününde ortaya çıkacak. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1-5 derece arası düşmesiyle birlikte yağışın “karla karışık yağmur” şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SALı GÜNÜ HAFİF KAR BEKLENİYOR

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte 3 Şubat Salı günü İstanbul’da hafif kar yağışı bekleniyor. Salı günü en yüksek sıcaklığın 4 derece olacağı öngörülürken, gece saatlerinde don ve buzlanma ihtimaline karşı uyarı yapıldı. Çarşamba günü ise yağışların sona ereceği, ancak termometrelerin gece saatlerinde 0 (sıfır) dereceyi göstereceği bildiriliyor.