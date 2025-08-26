Hava Tahminleri: Cuma Günü Sıcaklık Artacak

SONBAHAR SERİNLİĞİ YERİNİ YAZ HAVAŞINA BIRAKIYOR

Sonbaharın serin havası etkisini göstermeye başladı. Ancak hava tahminlerinden sevindirici bir haber geldi. Uzmanların değerlendirmelerine göre, cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Özellikle bu hafta sonu yaz havasının etkisi hissedilecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece artacağını duyurdu. Hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava Forum, bu konuda yaptığı paylaşımda, “Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz” ifadelerini kullandı.