Gündem

Hava Tahminleri: Cuma Günü Sıcaklık Artacak

hava-tahminleri-cuma-gunu-sicaklik-artacak

SONBAHAR SERİNLİĞİ YERİNİ YAZ HAVAŞINA BIRAKIYOR

Sonbaharın serin havası etkisini göstermeye başladı. Ancak hava tahminlerinden sevindirici bir haber geldi. Uzmanların değerlendirmelerine göre, cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Özellikle bu hafta sonu yaz havasının etkisi hissedilecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece artacağını duyurdu. Hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava Forum, bu konuda yaptığı paylaşımda, “Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Zanlı Tarlada Yakalandı

Konya'da bir baba ve 11 yaşındaki oğlunun cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Ankara’da Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da hafriyat kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, olayın meydana geldiği bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.