Hava Yolu Şirketlerinden İran Uçuşlarına İptal Kararı

İran’daki karışıklıklar derinleşiyor.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Süreç devam ederken, hava yolu firmalarından dikkat çekici bir hamle geldi. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, İran’a gerçekleştirilecek uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak tarihlerinde toplam 17 uçuşunu iptal etti. İptal edilen seferler, Tahran, Tebriz ve Meşhed’e yapılması planlanıyordu.

TEK TEK AÇIKLANDI

AJet de, 9-10 Ocak tarihleri arasında Tahran’a düzenlenecek olan 6 seferin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus ise, bugün gerçekleştirilecek uçuşlarının iptal edildiğini bildirdi.