Magazin

Hayal Köseoğlu, Babasını Kaybetti

hayal-koseoglu-babasini-kaybetti

ÜZÜNTÜLÜ HABER

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla derin bir üzüntü çekiyor. Aşk’ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Hudutsuz Sevda gibi önemli yapımlarda gösterdiği başarılı performanslarıyla bilinen Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bu acı haberi takipçilerine aktardı.

DÜZENLENEN AÇIKLAMA

Köseoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yakınları ve takipçileriyle duygusal bir bağ kurmayı hedefledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Çağlar Söyüncü’nün Yeni Adresi Bellidir

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmayı planlıyor. Milli futbolcunun, Suudi Pro Ligi'nde yeni bir kariyer fırsatı bulabileceği iddia ediliyor.
Magazin

Hayal Köseoğlu, Babasını Kaybetti

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya üzerinden babası Yiğit Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi takipçileriyle paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.