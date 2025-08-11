Hayal Köseoğlu, Babasını Kaybetti

ÜZÜNTÜLÜ HABER

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla derin bir üzüntü çekiyor. Aşk’ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Hudutsuz Sevda gibi önemli yapımlarda gösterdiği başarılı performanslarıyla bilinen Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bu acı haberi takipçilerine aktardı.

DÜZENLENEN AÇIKLAMA

Köseoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yakınları ve takipçileriyle duygusal bir bağ kurmayı hedefledi.