Haymana’da Kaplıca Turizmine Yatırım Hamlesi Başladı

haymana-da-kaplica-turizmine-yatirim-hamlesi-basladi

DÜNYACA ÜNLÜ TERMAL SUYLA YENİ BİR KAPLICA TESİSİ GELİYOR

Dünyanın dört bir yanında tanınan termal su kaynakları ile sağlık turizminin önemli bir merkezi konumunda yer alan Haymana’da, kaplıca turizmini güçlendirecek bir gelişme yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Haymana Belediyesi iş birliğiyle, Medrese Mahallesi’nde mevcut kaplıca tesisinin yıkılması ve yerine modern bir tesis inşa edilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde, Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı, GEDAŞ Genel Müdürü ile bir araya gelerek, yeni kaplıca tesisinin hayata geçirilmesi ile ilgili detayları değerlendirdi.

YENİ KAPLICA TESİSİ MODERN OLACAK

Haymana’da TOKİ tarafından inşa edilmesi beklenen yeni tesisin, bölgenin termal potansiyisine uygun bir şekilde modern ve kapsamlı bir biçimde planlandığı bilgisi verildi. Yeni kaplıca tesisinde, erkek ve kadın hamamları, jakuzi, fitness salonu, sauna, buhar odası ve özel aile kabinleri gibi birçok sosyal ve sağlık odaklı alanın yer alması hedefleniyor. Bu yeni tesisin tamamlanması ile birlikte, Haymana’nın termal turizm alanında cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi ve şehrin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

PROJENİN HIZLA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, projenin Haymana’ya hayırlı olmasını dile getirirken, çalışmaların en kısa sürede başlamasının planlandığını ifade etti. Haymana’daki kaplıca turizmi, kullanılacak yeni tesisle daha da güçleniyor ve bu durumu değerlendiren yerel yönetim, projeye yönelik umut dolu açıklamalarda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Körfezde Bahçede Tavuk Yemi İçin Giden Kadın Ölü Bulundu

Kocaeli'de tavuklarını beslemek üzere bahçeye giden 65 yaşındaki kadın ölü bulundu. Oğlu, annesinin başında gözyaşlarıyla bekledi.
Gündem

Kirişçi Mahallesi’nde Yalnız Yaşayan Şahıs Ölü Bulundu

Karaman'da 55 yaşındaki bir adam, yakınlarıyla temas kuramadığı için yapılan kontrolde evinde ölü bulundu. Olayın nedeni araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.