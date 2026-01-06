Haymana’da Kaplıca Turizmine Yatırım Hamlesi Başladı

DÜNYACA ÜNLÜ TERMAL SUYLA YENİ BİR KAPLICA TESİSİ GELİYOR

Dünyanın dört bir yanında tanınan termal su kaynakları ile sağlık turizminin önemli bir merkezi konumunda yer alan Haymana’da, kaplıca turizmini güçlendirecek bir gelişme yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Haymana Belediyesi iş birliğiyle, Medrese Mahallesi’nde mevcut kaplıca tesisinin yıkılması ve yerine modern bir tesis inşa edilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde, Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı, GEDAŞ Genel Müdürü ile bir araya gelerek, yeni kaplıca tesisinin hayata geçirilmesi ile ilgili detayları değerlendirdi.

YENİ KAPLICA TESİSİ MODERN OLACAK

Haymana’da TOKİ tarafından inşa edilmesi beklenen yeni tesisin, bölgenin termal potansiyisine uygun bir şekilde modern ve kapsamlı bir biçimde planlandığı bilgisi verildi. Yeni kaplıca tesisinde, erkek ve kadın hamamları, jakuzi, fitness salonu, sauna, buhar odası ve özel aile kabinleri gibi birçok sosyal ve sağlık odaklı alanın yer alması hedefleniyor. Bu yeni tesisin tamamlanması ile birlikte, Haymana’nın termal turizm alanında cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi ve şehrin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

PROJENİN HIZLA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, projenin Haymana’ya hayırlı olmasını dile getirirken, çalışmaların en kısa sürede başlamasının planlandığını ifade etti. Haymana’daki kaplıca turizmi, kullanılacak yeni tesisle daha da güçleniyor ve bu durumu değerlendiren yerel yönetim, projeye yönelik umut dolu açıklamalarda bulundu.