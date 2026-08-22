Haysiyet Kadın Yıldızları Sette Şıklığıyla Göz Doldurdu

Kanal D’nin eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Haysiyet’in fotoğraf çekimlerinde renkli anlar yaşandı. Dizinin kadın yıldızları Merih Öztürk, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Nergis Öztürk ve Ayça Varlıer şıklıklarıyla göz doldurdu. Kamera karşısına geçen oyuncular, birbirinden şık kıyafetleriyle dikkat çekti. Yıldız isimlerin neşeli halleri ve pozitif enerjileri de objektiflere yansıdı.

BALAT'TA SET HAREKETLİLİĞİ YAŞANDI

Çekimleri Balat’ın farklı noktalarında sürdürülen Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Oyuncuların uyumu ve samimi görüntüleri, setin renkli atmosferini de gözler önüne serdi.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün üstlendiği, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun yaptığı dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

HAYSİYET EYLÜLDE EKRANDA OLACAK

Onur, aile, aşk ve hayata tutunma mücadelesini güçlü bir hikâyeyle ekrana taşımaya hazırlanan Haysiyet, eylül ayında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.