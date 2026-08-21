Haysiyet’in “Uğurum 58” Kamyonu Kamera Arkasında Dikkat Çekti

Haysiyet dizisinin Balat’ta yapılan yenilikçi tanıtım çalışmasının kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Hazırlık sürecindeki detaylar, projeye verilen emeği gözler önüne serdi. Sadık karakterinin kullandığı kırmızı kamyon ise büyük ilgi topladı.

KIRMIZI KAMYON HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Karlıova Ailesi’nin nakliye aracı olan kamyonda “Uğurum 58” yazısı bulunuyor. Araç, Sadık Karlıova Taşımacılık ismini de üzerinde taşıyor. UGR plakalı kamyon, “Haysiyet’in uğuru” yorumlarını beraberinde getirdi. Güçlü görsel etkisiyle kampanyanın en sembolik unsurlarından biri hâline geldi. Görenleri kendine hayran bıraktı ve dizinin unutulmaz parçalarından olacağını gösterdi.

SOKAK ENSTALASYONUYLA SAMİMİ BİR BAĞ KURULDU

Hikâyenin merkezinde onur, aile bağları, aşk ve hayata tutunma mücadelesi yer alıyor. Balat’ın kendine özgü mahalle kültürü yaratıcı bir yaklaşımla yeniden yorumlandı. Cumbalı evlerin arasına dizinin adını oluşturan harflerin işlendiği çamaşırlar asıldı. Bu sokak enstalasyonu, doğal atmosferle uyum içinde tasarlandı. Reklam dili ile günlük yaşam arasında organik bir bağ kuruldu.

ÇAMAŞIRLAR KISA SÜREDE BÖLGENİN SEMBOLÜ OLDU

Binalar arasına gerilen iplerdeki çamaşırlar “Haysiyet” kelimesini oluşturdu. Bu çalışma, bölgenin en çok ilgi çeken detaylarından biri hâline geldi. Sokakta merak uyandıran görüntüler, dizinin yayın öncesinde dikkat çekmesine katkı sağladı. Süreç Film imzalı proje, geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

UZUN OYUNCU LİSTESİYLE GELİYOR

Yapımcılığı Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Kadroda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk yer alıyor. Burak Çelik, Gökberk Yıldırım ve Orkuncan İzan da kadroda görünüyor. Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz ve Elifcan Ongurlar da oyuncular arasında bulunuyor. Berfin Kıymaz, Nizam Namidar ve Gülçin Hatıhan da projede rol alıyor. Ayça Varlıer, Ceren Kesim ve Ecem Koca da listede. Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de yer alıyor.

EYLÜL AYINDA KANAL D EKRANINDA

Haysiyet, eylül ayında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Süreç Film yapımı dizi, tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.