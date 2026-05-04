Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon Raporunu Paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayına ait enflasyon rakamları hakkında bilgi verdi.

Nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık ise yüzde 32,4 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, hizmet sektöründeki enflasyonun geçen yıl ile kıyaslandığında 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallardaki enflasyonun ise yüzde 16,5 seviyesine çıktığını ifade etti.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak, vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.”

