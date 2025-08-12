Haziran Ayında Cari Açık 2 Milyar Dolar

HAZİRAN AYI CARİ İŞLEMLER HESABI AÇIĞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, cari işlemler hesabı haziran ayında 2 milyar dolar açık verdi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, bu açığın 1 milyar 546 milyon dolar olacağını tahmin etmişti. Geçen ay ise cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık vermişti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,579 milyon ABD doları fazlalık gösterdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 6,476 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yıllık açık ise 18,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

YILLIK VERİLERDE CARİ AÇIK VE DENGELER

Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar ABD doları olurken, dış ticaret dengesi 63,3 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi, 62,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 0,1 milyar ABD doları açık gösterdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5 milyar 989 milyon ABD doları seviyesine ulaşırken, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden elde edilen net gelirler sırasıyla 1 milyar 875 milyon ABD doları ve 5 milyar 15 milyon ABD doları oldu.

FINANSMAN KAYNAKLARI

2025 yılı haziran ayı için yıllıklandırılmış cari açığın finansmanı, net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları, krediler 21,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 4,5 milyar ABD doları ile sağlandı. Net portföy yatırımları ise 4,0 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 12,3 milyar ABD doları ile negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.