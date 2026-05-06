HDP’nin 400 Milyon TL’lik Yardım İadesi Davası Yargıtay’da

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya platformunda önemli bir konuyu gündeme taşıdı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde HDP’nin kapatılma riskini göz önünde bulundurarak Yeşil Sol Parti adı altında seçime katıldığını ifade eden Tayyar, HDP’nin yanı sıra EHP, TÖP ve EMEP gibi sol partilerin de bu ittifaka dahil olduğunu hatırlattı.

Tayyar’a göre, seçim süreci boyunca Hazine, kanun gereği HDP’ye yaklaşık 400 milyon lira tutarında bir seçim yardımı gerçekleştirdi. Ancak HDP’nin kendi ismiyle seçime katılmaması sebebiyle Hazine’nin bu yardımı geri talep ettiği açıklandı.

HDP’nin “seçime ittifakla katıldık” savunmasıyla bu talebi reddettiği belirtilirken, Hazine’nin ise “ittifak değil, yeni bir parti olarak seçime girdiniz” itirazını dile getirdiği kaydedildi. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargıya taşındığını belirten Tayyar, dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğunu belirtti.

Tayyar, paylaşımını “Bakalım, 400 milyon liranın akıbeti ne olacak, izleyelim” sözleriyle noktaladı.

Şamil Tayyar’ın paylaşımında belirdiği gibi:

“Siyaset gündemini meşgul edecek yeni bir dosyayı açmak istiyorum. Biliyorsunuz. HDP, kapatılma ihtimalini dikkate alarak 14 Mayıs 2023 seçimlerine Yeşil Sol Parti olarak katıldı.

EHP, TÖP ve EMEP gibi sol partiler de Yeşil Sol Parti çatısı altında HDP ile ittifak kurdu. Hiçbir parti, diğer ittifaklardaki gibi kurumsal kimliğiyle ittifaka katılmadı, seçime Yeşil Sol Parti olarak girdi.

Hazine ise bu arada kanun gereği HDP’ye yaklaşık 400 milyon lira seçim yardımı yaptı. HDP kurumsal kimliğiyle seçime girmeyince, Hazine, seçim yardımının iadesini istedi. HDP ‘seçime ittifakla katıldık’ diyerek iade talebini reddederken, Hazine ‘ittifak değil yeni parti olarak girdiniz’ iddiasıyla ısrarcı oldu. Mevzu mahkemelik olmuş, konu şimdi Yargıtay’da. Bakalım, 400 milyon liranın akıbeti ne olacak, izleyelim.”