Kripto Varlık İşlem Vergisi TBMM’ye Sunuldu

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” çerçevesinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Güler, toplantıda 19 maddeden oluşan kanun önerisinin Meclis Başkanlığı’na iletildiğini belirterek, vatandaşların ilgisini çeken başlıca madde başlıklarını açıkladı.

KRİPTO VARLIK PİYASASINA VERGİ DİSİPLİNİ GETİRİYORUZ

Güler, teklifin içeriğinde yer alan maddelerden biri olarak kripto varlıklarla ilgili önemli bilgilere yer verdi ve “Kripto varlıklarda vergi disiplini başlığında kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden on binde üç oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ON BİNDE 3 ORANINDA VERGİ UYGULAMASI

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden on binde üç oranında “Kripto Varlık İşlem Vergisi” alınması planlanıyor.

VERGİ HESAPLAMA DETAYLARI

Bu vergi oranı, on binde 3 yani yüzde 0,03 olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir işlemde alınacak vergi miktarı 300 TL oluyor.