Orta Doğu’da Tansiyon Yükseliyor: İran’ın Saldırıları Devam Ediyor

Orta Doğu’da gerilim, daha önceki dönemlere nazaran oldukça arttı. İran, Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüne neden olan saldırılara karşılık olarak ABD ve İsrail’e misilleme saldırılarına devam ediyor. Bu bağlamda, bölgede bulunan ABD üsleri hedef alınıyor.

ABD ÜSLERİ VE ASKERİ GÜCÜ

ABD’nin bölgede en az 19 üssü ve yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. İran, 28 Şubat Cumartesi günü itibarıyla başlattığı saldırılarla toplamda 7 ülkeyi vurdu.

BAE’DEKİ HEDEF

İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yer alan Al-Zafra hava üssünü hedef alırken, Dubai’de de sosyal medyada zengin Batılı turistlerin uğrak noktalarında füzelerin düştüğüne dair görüntülere yer verildi. Emirates Haber Ajansı ise, İran füzelerinin engellenmesinin ardından Abu Dabi’de bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca AFP’ye göre, görgü tanıkları Abu Dabi’deki ABD Al Dhafra üssünden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

GELİŞMİŞ ASKERİ İMKANLAR

El-Dhafra, istihbarat toplama ve muharebe hava operasyonlarını desteklemek amacıyla stratejik bir üs olarak öne çıkıyor. Bu üste, F-22 Raptor hayalet savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi gelişmiş gözetleme uçakları bulunmaktadır. ABD Donanması, BAE’deki Jebel Ali Limanı’nı da düzenli olarak kullanıyor.

BAHREYN’DE AMERİKAN ÜSSÜ

Körfez ülkesi Bahreyn de bölgede Amerikan üslerinden birine ev sahipliği yapıyor. Başkent Manama’daki ‘Naval Support Activity’ üssü, ABD Donanması’nın 5. Filo karargâhına ev sahipken, Manama’da da patlamalar duyulduğu bilgisi ulaştı.

KATAR’DA AMERİKAN VARLIĞI

Katar’da bulunan Al-Udeid hava üssünde, ABD’ye ait yaklaşık 10 bin asker barınıyor. Savunma Bakanlığı, ülkedeki farklı bölgeleri hedef alan saldırıları bertaraf ettiklerini bildirdi. Katar semalarındaki füzelerle birlikte patlama sesleri de kaydedildi. Al-Udeid hava üssü, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) ileri karargahı olma özelliğine sahip.

KUVET’TE FÜZELER ENGELLENDİ

Ali Al-Salem hava üssünün bulunduğu Kuveyt’te de patlamaların duyulduğu, Kuveyt ordusunun hava sahasında füzelerle mücadele ettiği bildirildi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz Al-Atwan, Ali Al-Salem üssünün hedef alındığını ancak hava savunma güçlerinin saldırıyı başarıyla önlediklerini belirtti. Ayrıca, Kuveyt’teki Arifjan Kampı, 1999 yılından bu yana önemli bir ABD askeri üssü olarak işlev görüyor.

ÜRDÜN’DE FÜZE SAVUNMASI

Ürdün’de ise ABD’nin Kral Hüseyin Hava Üssü kullanılıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 49 insansız hava aracı ve balistik füzeyi, herhangi bir can kaybı olmadan imha ettiklerini açıkladı. Kaynak, 13 balistik füzenin Ürdün savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Suudi Arabistan’da da ABD Hava Kuvvetlerine ait Prens Sultan Hava Üssü bulunuyor. Savunma Bakanlığı, bu üsse yönelik yapılan saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

İRAN’DAN IRAK’A SALDIRILAR

Öte yandan, Irak’ta Erbil kentindeki ABD konsolosluğu çevresinde patlamaların meydana geldiği bildirildi. Görgü tanıkları, Irak’ın kuzeyindeki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınında uluslararası koalisyon üssü civarındaki patlamaları duyduklarını aktardı. İlk belirlemelere göre, bu saldırılarda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.