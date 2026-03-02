Katar Enerji Üretimini Askeri Saldırı Sebebiyle Durdurdu

Katar Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı bir yazılı açıklamada, İran tarafından fırlatılan iki insansız hava aracından birinin Mesaieed bölgesindeki bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde Katar Enerji’ye ait bir enerji tesisini hedef aldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini durdurduğunu açıkladı. Şirket, Ras Laffan ve Mesaieed’deki tesislere yönelik saldırılar sebebiyle LNG ve bağlı ürünlerin üretiminin durdurulduğunu belirtti.

GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞMA VAADI

QatarEnergy, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayarak, mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğini ekledi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının artış göstermeye başladığı kaydediliyor.

AVRUPA’DA DOĞALGAZ FİYATLARINDA KESKİN ARTIŞ

Katar’ın LNG üretimini durdurmasının Avrupa doğalgaz fiyatları üzerinde anında etkisi oldu. Avrupa doğalgaz fiyatları, bir gün içinde yüzde 50 artış yaşayarak 2022’den bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Orta Doğu LNG’sinin en büyük alıcıları olan Asya ülkelerinin alternatif kaynaklara yönelmesi, Avrupa ile Asya arasında arz rekabetini artırarak fiyatları daha da yukarı itti.

SAVAŞIN UZUN SÜRECEĞİ ENDİŞESİ

ABD Başkanı’nın İran’a yönelik bombardımanın 4-5 hafta sürebileceğine dair açıklamaları endişeleri daha da artırdı. Söz konusu beyan, global enerji piyasalarındaki kalıcı fiyat şoklarını doğurdu.

HÜRMUZ BOĞAZI’NDA TANKER TRAFİĞİNE DARBE

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği aksadı. Bu durum, Avrupa doğalgaz fiyatlarının özelle bir gün içinde hızlı bir artış göstermesine sebep oldu. Amsterdam’da işlem gören Hollanda vadeli gaz fiyatları, megavatsaat başına 47,44 euroya kadar tırmandı.

FİYATLARDA İKİ KATINA ÇIKMA RİSKİ

Yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın bir ay sürmesi durumunda Avrupa gaz fiyatlarının iki katına çıkabileceği veya yüzde 130 artabileceği ihbarını yayınladı. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden bir uzman, durumu “2022’deki Rusya işgaline benzer bir şok” olarak değerlendirerek, Avrupa ve Asya’daki hükümet bütçeleri üzerinde yıkıcı etkiler doğurabileceğini ifade etti.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA RİSKLER YÜKSELİYOR

Sigorta şirketlerinin Basra Körfezi için “savaş riski” teminatını kaldırması, deniz taşımacılığındaki risk primlerini zirveye taşımış durumda. Geçtiğimiz ay ılıman hava ve güçlü stoklarla birlikte yüzde 19 düşen gaz fiyatları, bu gelişme ile tüm kazanımlarını geri vererek küresel ekonomiyi yeni bir enflasyonist baskı ile yüz yüze bırakmış oldu.