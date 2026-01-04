Hegseth: Venezuela’nın Geleceği Venezuelalıların Ellerinde

ABD SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela’daki operasyonun başarıyla gerçekleştiğini belirterek CBS News’e değerlendirmelerde bulundu. Gelecek adımlar konusunda Trump’ın Kongre’den onay alıp almayacağı ile ilgili bir soru karşısında Hegseth, “Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu ancak Kongre’yi sürece dahil edeceğiz. Bundan sonra ne olacağına Venezuelalılar karar verecek, ancak nihayetinde Amerika güvenlik ve refah açısından fayda sağlayacak ve biz Venezuela halkının da bundan fayda göreceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Hegseth, Trump’ı “eylem başkanı” olarak örnek gösterdi ve “bu tehlikeli dünyada güç olmadan barış olmaz” ifadesini ekledi.

VENEZUELA’DA PATLAMALAR GALİBAT OLDU

3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela’nın başkenti Caracas’ta saat 02.00 civarında patlama sesleri ve uçak gürültüleri duyulmuştu. Olayların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle itham etti. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir saldırı yapıldığını ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını bildirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER GELİYOR

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suçlamalar bulunduğunu duyurarak, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini aktardı. Venezuela yönetimi ise ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bazı ülkelerin saldırıyı eleştirdiği, diğer bazı ülkelerin ise ABD’ye destek verdikleri açıklamalarıyla dikkat çekti.