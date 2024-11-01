Hemşireler Bebek Ölümünde Suçlandı

HASTANEDEKİ TRAJEDİ

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi’nde, bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol koyan hemşireler, 20 günlük bebeğin ölümü ve 6 bebeğin fenalaşması sonucu tutuklandı. Tutuklanan hemşireler arasında Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman ve Meryem Altunterim yer alıyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturmayı sürdüren Müfettiş Hüseyin Zaifer, mahkemede yaptığı açıklamada, 7 Ekim tarihinden itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un, 26 Ekim günü saat 13.30 sularında hayatını kaybettiğini ifade etti. Müfettiş, “Zanlılar dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı” şeklinde bilgi verdi.