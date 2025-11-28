Henkel Üçüncü Çeyrek Satışlarını 5,1 Milyar Euro’ya Ulaştırdı

Henkel, endüstriyel talebin ve küresel tüketici duyarlılığının zorlu seyrine rağmen üçüncü çeyrekte güçlü bir satış büyümesi kaydetti. Grup satışları 5,1 milyar Euro’ya ulaştı. Organik büyüme yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

CEO’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Beklendiği üzere, satışlardaki ivme üçüncü çeyrekte artmaya devam etti. Bunun arkasındaki başlıca temel itici güç Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi olurken, Tüketici Markaları iş birimi de pozitif organik satış büyümesi kaydetti. Bölgesel açıdan bakıldığında, Kuzey Amerika’daki satışlarda her iki iş biriminin de pozitif satış büyümesiyle katkıda bulunduğu güçlü gelişim özellikle dikkat çekicidir. Bu durum uyguladığımız önlemlerin etkinliğini gösteriyor.” dedi ve ekledi: “Buna ek olarak, üçüncü çeyrekte kazançlardaki olumlu seyir devam ederken, iş birimlerimize ve markalarımıza yaptığımız yatırımları da istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda, Tüketici Markaları işlerimizin entegrasyonunda da çok iyi bir ilerleme kaydediyoruz ve duyurduğumuz üzere bu süreci yıl sonuna kadar başarıyla tamamlayacağız. Mevcut mali yılın sonuna kadar en az 525 milyon Euro tutarında maliyet tasarrufunu tamamen hayata geçirmiş olmayı bekliyoruz.”

KÜRESEL PAZARLARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Carsten Knobel sözlerine şöyle devam etti: “Küresel pazarlardaki belirsizlik ve zorluklar devam etse de 2025’in tamamına ilişkin öngörü değişmemiştir. Hem düzeltilmiş VFÖK marjının hem de sabit kur ile imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta (EPS) büyümenin mevcut öngörü aralıklarımız içinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, yıl sonuna kadar genel ekonomik ortamda belirgin bir iyileşme olmaması durumunda, Grubun organik satış büyümesinin mevcut hedef aralığımız olan yüzde 1 ile 2 seviyelerinin alt sınırında gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

YAPIŞTIRICI TEKNOLOJİLERİ İYİ BÜYÜME GÖSTERİYOR

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, üçüncü çeyrekte Mobilite ve Elektronik ile Nalburiye, İnşaat ve Profesyonel iş alanlarının etkisiyle iyi bir organik satış büyümesi kaydetmiştir. Tüketici Markaları İş Birimi’ndeki pozitif organik satış büyümesi esas olarak global Saç iş alanından kaynaklanmıştır. Grubun Genelinde Satış Performansı 2025’in üçüncü çeyreğinde, organik olarak (döviz kurları ve satın alma / elden çıkarmalara göre düzeltilmiş) satışlar yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Grup düzeyinde bu büyüme, fiyatlardaki istikrarlı seyrin yanı sıra miktarlardaki genel olarak iyi yönde gelişimden kaynaklandı. 2025’ün ilk dokuz ayında satışlar toplam 15,549 milyar Euro olarak kaydedildi. Organik olarak Henkel, fiyatlardaki olumlu gelişmelerin desteğiyle yüzde 0,4 oranında pozitif satış büyümesi elde etti.

HENKEL’İN GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Henkel, 2025 mali yılında Grup düzeyinde organik satış büyümesinin yüzde 1,0 ile 2,0 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi için organik satış büyümesinin yüzde 2,0 ile 3,0 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Tüketici Markaları için ise organik satışlarda yüzde 0,5 ile 1,5 arasında bir artış öngörülüyor. Grup düzeyinde düzeltilmiş satış kazancının (düzeltilmiş VFÖK marjı) yüzde 14,5 ile 15,5 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Yapıştırıcı Teknolojilerinde düzeltilmiş satış kazancının yüzde 16,5 ile 17,5 aralığında olması, Tüketici Markaları için ise düzeltilmiş satış kazancının yüzde 14,0 ile 15,0 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, 2025 mali yılına yönelik beklentiler şunlardır: Satın alma / elden çıkarmalar nominal satış büyümesinde düşük tek haneli yüzde aralığında negatif etki; döviz kurlarına bağlı satış dönüşümünde düşük ila orta seviyede tek haneli yüzde aralığında negatif etki; doğrudan malzeme fiyatlarında ise önceki yılın ortalamasına kıyasla düşük ila orta seviyeli tek haneli yüzde aralığında artış öngörülüyor. Ayrıca 150 ile 200 milyon Euro aralığında yeniden yapılandırma giderleri ve taşınmazlar, fabrikalar ile maddi olmayan varlıklar için yapılacak yatırımlardan kaynaklanan 650 ile 750 milyon Euro aralığında nakit çıkışları bekleniyor.