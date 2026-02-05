HES Kablo’yu Nakkaş Holding Satın Aldı

hes-kablo-yu-nakkas-holding-satin-aldi

Kayseri merkezli ve “Anadolu Kaplanları” arasında önemli bir yere sahip olan HES Kablo, yeni sahibiyle yeni bir döneme adım atıyor. Nakkaş Holding, uzun vadeli hedefleri ve yatırım stratejisi doğrultusunda HES Kablo’yu bünyesine dahil etti. Yapılan açıklamalara göre, bu satın alım ile Nakkaş Holding, farklı sektörlerdeki dengeli ve tamamlayıcı yapısını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

ENERJİ VE ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

1974 yılından bu yana üretim tecrübesine sahip olan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki güçlü yapısıyla holdingin sektörler arası uyum hedefini tamamlıyor. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo’nun gruba katılmasının, enerji üretiminden altyapıya kadar olan yaklaşımlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etti. Hinginar, “HES Kablo’nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde. Bu adımla Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırırken, sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

HES Kablo Nakkaş Holding’e Katıldı Yeni Dönem Başladı

HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihalesiyle Nakkaş Holding'e geçti. 1974'ten beri faaliyet gösteren şirket, enerji ve altyapı sektöründe önemli bir değişime yol açtı.
Gündem

Ryan Wesley Routh’un Suikast Girişimi Cezası Açıklandı

Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin sanığı Ryan Wesley Routh, mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transfer Detayları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini resmen duyurdu. Kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili yorumlarda bulundu.
Gündem

Zelensky Savaş Esirleri Takası Konusunda Bilgi Verdi

Ukrayna lideri Zelensky, Rusya ile savaş esirleri takasının kısa süre içinde gerçekleşmesini umduklarını açıkladı.
Gündem

Merz: İran Üzerindeki Baskıyı Artırma Vurgusu Yapıldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’a karşı uygulanan baskıların artırılabileceğini ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.