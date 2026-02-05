HES Kablo’yu Nakkaş Holding Satın Aldı

Kayseri merkezli ve “Anadolu Kaplanları” arasında önemli bir yere sahip olan HES Kablo, yeni sahibiyle yeni bir döneme adım atıyor. Nakkaş Holding, uzun vadeli hedefleri ve yatırım stratejisi doğrultusunda HES Kablo’yu bünyesine dahil etti. Yapılan açıklamalara göre, bu satın alım ile Nakkaş Holding, farklı sektörlerdeki dengeli ve tamamlayıcı yapısını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

ENERJİ VE ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

1974 yılından bu yana üretim tecrübesine sahip olan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki güçlü yapısıyla holdingin sektörler arası uyum hedefini tamamlıyor. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo’nun gruba katılmasının, enerji üretiminden altyapıya kadar olan yaklaşımlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etti. Hinginar, “HES Kablo’nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde. Bu adımla Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırırken, sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.