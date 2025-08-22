Hesaplar TMSF’ye Aktarıldı, 732 Milyon TL

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN İLANI

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereğince, bankalarda zamanaşımına uğrayan tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacak listesinin bu ayın başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitelerinde 4 ay süreyle yayımlandığı bildiriliyor. Bankalar nezdindeki hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süresince aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu süreçte bu tutarlar gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor.

TMSF’YE DEVREDİLEN HESAPLARIN TUTARI

Bu yıl itibarıyla, en son 2014’te işlem gören hesapların Fon’a devri yapılmış durumda. Bankalar tarafından zamana aşımına uğramış hesaplarla ilgili yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran tarihine kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı toplam tutarının yaklaşık 732,1 milyon lira olduğu bildiriliyor. Hesaplarda unutulan tutarlar arasında 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları, 714 bin 907,82 dolar tutarındaki altın gibi kıymetlerin toplamı 732 milyon 80 bin 374,79 lira olarak TMSF’ye aktarıldı.

HESAP SAYISINDAKİ ARTIŞ

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısının 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020’de ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira değerindeki kıymetin TMSF’ye geçtiği ifade ediliyor.