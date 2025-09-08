Hidayet Türkoğlu, TRT’yi eleştirdi: “Yayınlar liyakatsiz ellerde.”

HİDAYET TÜRKOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NTV’de gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, FIBA’nın Türkiye-İsveç maçını erken saatte oynamasına tepki gösteren A Milli Takım koçu Ergin Ataman’a destek verdi. Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluş TRT hakkındaki soruya, “Ben yayıncı kuruluş hakkında konuşmak istemiyorum. Biz hiçbir zaman bir ayrıcalık istediğimizi dile getirmedik. Zaten sporcularımız her mecrada konuşulan, saygı gören oyuncular. Bu anlamda düşünen insanların o kurumlarda olmaması gerektiğine inanan bir insanım ben. Bu forma da 85 milyonu temsil ediyor, diğer formalar da 85 milyonu temsil ediyor. İnsanların bir şeyi bilmesi gerekir. Ülkemizi tek çatı altında toplayan her zaman spor, milli takım olmuştur. Hangi branş olursa olsun… Ama dediğim gibi maalesef şu an işin başında olan liyakatsiz insanlar böyle hatalar yaptılar” şeklinde yanıt verdi.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI VE GELECEĞİ

Türkoğlu, turnuvanın şu an istedikleri şekilde gittiğini belirterek, “Turnuva bizim için şu an istediğimiz şekilde gittiği için mutlu ve gururluyuz. İlk maçlar bizim için hep zor olmuştur. Ev sahibi Letonya ile oynadığımız ilk maç bizim için en önemli maçlardan bir tanesiydi. Ama çok şükür ki ekip şu ana kadar turnuvaya inanılmaz bir şekilde konsantre olmuş durumda ve gerçekten tüm Türkiye’yi gururlandıracak şekilde performans sergiliyorlar. Hiçbir zaman geçmişe takılan bir insan olmadık biz. Bu çocukların daha çok tecrübelenmesi gerektiği ve bu ortamlarda daha çok bulunması gerektiğine hep inanan insanlar olduk” dedi. Letonya maçındaki performansı ve Sırbistan maçı hazırlığını değerlendirdi.

SPORCULARIN PERFORMANSI VE BİRLİKTELİK

Türkoğlu, “Sporcularımız Sırbistan maçına kafa olarak kendilerini o kadar iyi hazırlamışlar ki o maçın kolay olmayacağını onlar da biliyorlardı. Hatta dünkü İsveç maçının da kolay olmayacağını biliyorlardı. Ama maç içindeki iniş çıkışlara rağmen takım içindeki birliktelik sayesinde, aralarında kurmuş oldukları o güzel enerji sayesinde maçı hiçbir zaman bırakmadılar. Tecrübeli oyuncular genç oyuncularla çok güzel kaynaştı. Çok mutluyuz, gururluyuz. Artık kazananın devam edeceği, kaybedenin devam edeceği maçlardayız. Çocuklar da bunun bilincindeler. Bu arkadaşlarımız yeni bir hikaye yaratıyorlar. Biz sadece bu başlattıkları hikayenin yönetici anlamında bir parçasıyız” açıklamalarında bulundu.

ALPEREN’İN PERFORMANSI VE FIBA İLE İLİŞKİLER

Alperen’in performansına da değinen Türkoğlu, “Alperen inanılmaz bir performans sergiliyor. NBA’de geçirmiş olduğu bu başarılı sezonu, yaza kendini iyi hazırlaması, kafa olarak da buraya hazır gelmesi büyük anlamda burada farklı bir sporcu olduğunu da göstermiş oldu. İnşallah böyle devam eder. Herkesin farklı karakteri var, hocamız da antrenör olarak kendisini kanıtlamış birisi. Sportif anlamda bütün yetkiyi hocamıza bırakıyoruz. En sorumlu bir şekilde yönettiğini düşünüyoruz. Çok güzel kurulmuş pozitif bir ortam var şu anda” ifadelerini kullandı. FIBA ile ilişkilerin de iyi olduğunu söyleyen TBF Başkanı, “FIBA ile maç saatleri konusunda görüşmelerimiz olacak” dedi.

KOÇ ATAMAN’IN SÖZLERİ

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım, üçüncü maçında Portekiz’i 95-54 mağlup ettikten sonra koç Ergin Ataman’ın sitemi dikkat çekti. Maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklama yapan Ataman, “Bu maçın bu şekilde rahat geçeceğini herhalde hissetiniz ki, maçı TRT Spor’dan TRT Spor Yıldız’a attınız. Ama bu takım finale doğru gidiyor. Umarım TRT Spor’dan ayrılmayız, TRT 1’e doğru da gideriz. Türk basketbol milli takımı Türkiye’nin en önemli takımlarından birisi. Türkiye’nin en önemli yıldızları bu takımda oynuyor” dedi.