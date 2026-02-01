Hikmet Tuğsuz Ve Yasin Obuz Gündemi Sarsıyor

Survivor ESKİ YARIŞMACILARI GÜNDEME GELDİ

Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz, Survivor camiasında son günlerde yoğun ilgiyle takip ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşvik soruşturması çerçevesinde Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Hikmet Tuğsuz’un sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilmesinin ardından, villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında yürütülen yakalama kararı ile gündeme gelen Yasin Obuz ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, “Dominik’e ayak bastı sizce başarılı olur mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu paylaşım sonrası izleyicilerin Yasin Obuz’un yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği konusundaki merakları arttı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İDDİALAR ARTMIŞTI

Ayrıca, uyuşturucu operasyonları çerçevesinde adı geçen Barış Murat Yağcı’nın Survivor’dan diskalifiye edildiğine dair iddialar, sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte Survivor hayranları, yarışmanın gidişatı konusunda titizlikle takipte.