Hindistan’da Nipah Virüsü Alarmı Yükseliyor

HİJYEN SORUNU KAYGILARA YOL AÇIYOR

Hindistan’da sokak lezzetleri fazlasıyla popüler ancak bu popülarite olumlu bir şekilde değil. Hijyen eksikliği nedeniyle hazırlanan bu yiyeceklerin görüntüleri görenleri şoke ederken, bir virüs alarmı da başlamış durumda. Hindistan’da tespit edilen Nipah virüsü vakaları, Asya genelinde panik yaratırken, sağlık uzmanları hastalığın yüksek ölüm oranı ve insandan insana bulaşabilme riski nedeniyle erken teşhis ve karantina uygulamalarının önemine dikkat çekiyor. Bu ayın başlarında, virüs nedeniyle tedavi gören iki sağlık çalışanının ardından yaklaşık 110 kişi karantinaya alındı. İlk temasları bulunan bu bireylerin test sonuçları daha sonra negatif çıkarak sevindirici bir gelişme yaşandı.

ÇİN’DEN ENFEKSİYON BİLDİRİMİ

Son gelişmeler ışığında, Çin devlet medyası aracılığıyla yapılan bildiride, ülkede Nipah virüsü taşıyan herhangi bir bireyin bulunmadığı kaydedildi. Ancak, virüsün başka ülkelerden gelebileceği konusunda uyarı yapıldı.

YÜKSEK ÖLÜM ORANI HAYATI TEHCİZ EDİYOR

Hindistan Tabipler Birliği’nin eski başkanlarından ve Kerala Araştırma Birimi Koordinatörü Dr. Rajeev Jayadevan, yayımladığı video mesajında Nipah virüsünün yarasalardan insanlara geçebildiğini ve bunu durumu ağır beyin enfeksiyonu veya zatürreye yol açarak ölüm oranını çok yüksek seviyelere çıkarabildiğini açıkladı. Dr. Jayadevan, “Nipah virüsü yarasalar arasında serbestçe dolaşıyor ve onlara zarar vermiyor. Ancak insanlar yarasalarla doğrudan ya da dolaylı temas ettiğinde virüs insana sıçrayabiliyor. Bu durumda ağır beyin iltihabı ya da zatürre gelişebiliyor. Ölüm oranı yüzde 73 ile yüzde 91 arasında değişiyor.” şeklinde bilgi verdi.

HASTALIĞIN KİLOMETRE TAŞLARI

Nipah virüsünün belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, nöbet, bilinç kaybı, felç ve koma yer alıyor.

SAĞLIK PERSONELİ RİSK ALTINDA

Nipah virüsünün insandan insana bulaşımının, yakın temas ve vücut sıvıları yoluyla gerçekleştiğini vurgulayan uzmanlar, sağlık çalışanları ile hasta bakıcılarının da bu risk altında olduğunu belirtiyor. İlk vakanın genellikle teşhis konulmadan önce ağırlaştığı ya da mağduru kaybetmesi, virüsün fark edilmeden yayılma ihtimalini artırıyor. Erken teşhis, hastanın ayrılması ve maske-eldiven gibi standart önlemlerle tedavi süreci son derece önemli hale geliyor. Temaslı takibi ise kritik bir aşama olarak öne çıkıyor. Nipah virüsü, Covid-19 kadar hızlı yayılmıyor ama temaslı takibi yapılmadığı takdirde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

AŞI VE TEDAVİ YETERSİZLİĞİ

Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya etkili bir antiviral tedavi bulunmuyor. Uzmanlar, Nipah’ın hayvanlardan insanlara geçen “zoonotik” hastalıklar grubundaki yerini hatırlatarak, kuduzun bu gruba dâhil olan bilinen bir örnek olduğunu ifade ediyor.