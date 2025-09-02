Hira’nın Ölümü, Arkadaşlarıyla Şakalaşırken Oldu

DEHŞET VEREN OLAYIN YAŞANDIĞI YER

31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş ağır yaralı halde otomobille Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Aygar’ı hastaneye taşıyan erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede, “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” şeklinde konuştu.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER VE GÖZALTILAR

Cinayet Büro Amirliği ekibi, şüpheli H.A.Ş. ile M.Z. (27) ve N.Ç. (20) tarafından verilen çelişkili ifadeler üzerine dava açtı. Şüpheli H.A.Ş., ikinci ifadesinde, şakalaşmak için boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını belirtti. Olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Bu noktada yapılan aramada kan izi tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından, Hira Aygar yakınları tarafından alınarak gözyaşları arasında defnedildi.

ANNE GÜLTEN TAN’IN ACI SÖZLERİ

Hira Aygar’ın annesi Gülten Tan, kızı için büyük bir üzüntü yaşıyor. Kızının arkadaş kurbanı olduğunu belirten Tan, “Olay günü yayladaydık. Eve geldiğimde kızımı aradım, asker eğlencesinde olduğunu söyledi. ‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum, uyuyakalmışım. Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.