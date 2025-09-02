Hira’nın Ölümü ve Arkadaşları Üzerine

NEFRET UYANDIRAN OLAY

31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinde yaşanan korkunç olay, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş bir şekilde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Aygar’ı hastaneye taşıyan erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede, “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” şeklinde beyan etti.

ŞAKALAŞMALAR KAN DÖKÜMÜNE DÖNÜŞTÜ

M.Z. (27) ve N.Ç. (20) tarafından verilen çelişkili ifadeler sonucunda, Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. H.A.Ş., ikinci ifadesinde, şakalaşmak amacıyla boş olduğunu düşündüğü tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını belirtti. Olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını açıkladı. Yapılan aramalar sonucunda, belirtilen alanda kan izleri bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından Hira Aygar, yakınları tarafından alınarak gözyaşları içinde toprağa verildi.

YASTA BİR ANNE

Hira Aygar’ın Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde yaşayan annesi Gülten Tan, yaşadığı acıyı dile getirerek kızının bir arkadaş kurbanı olduğunu ve “Arkadaşları arabada katletmiş” ifadelerini kullandı. Tan, “Olay günü yayladaydık. Eve geldiğimde kızımı aradım, asker eğlencesinde olduğunu söyledi. ‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum uyuyakalmışım. Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” diyerek kederini aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.