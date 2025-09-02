Hira’nın Ölümüyle İlgili Araştırma Devam Ediyor

DEHŞET VEREN OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinde yaşandı. Hira Aygar, başına tabanca ile vurulmuş şekilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aygar’ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” şeklinde açıklama yaptı.

İKİNCİ İFADE VE ŞÜPHELİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Z. ve N.Ç.’nin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma başlattı. Gözaltına alınan H.A.Ş. ikinci ifadesinde, “Şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadım ve tetiğe bastım. Olaydan hemen sonra hastaneye gitmedik, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktık” dedi. Belirtilen bölgede yapılan aramada kan izlerine rastlandı. Otopsi işlemlerinin ardından Hira Aygar yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

AİLENİN ACI GÖRÜŞLERİ

Hira Aygar’ın annesi Gülten Tan, kızının bir arkadaş kurbanı olduğunu belirtirken, “Olay günü yayladaydık. Eve geldiğimde kızımı aradım, asker eğlencesinde olduğunu söyledi. ‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum uyuyakalmışım. Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.