Hırsızlık Planı Başlarına Dert Açtı: Dolandırıldılar

ZONGULDAK’TA HIRSIZLIK OLAYI VE DOLANDIRICILIK SKANDALI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 29 Mart Pazar gecesi hırsızlık olayı yaşandı.

Ereğli’de bir firmada şoför olarak görev yapan M.Ç., arkadaşı İ.E. ile birlikte tırı çalmak için plan yapmaya karar verdi.

Gece saatlerinde tırın GPS sistemini devre dışı bırakan şüpheliler, aracı 10 dakika içerisinde otoparktan alarak parçalamak veya satmak amacıyla Konya’ya gitmek üzere hareket etti.

KONYA’DA BAŞARISIZLIK

Ancak Konya’daki alıcılar, aracın ruhsatı olmadığı gerekçesiyle tırı almaktan vazgeçti.

Alıcı bulamadıkları için çaresiz kalan M.Ç. ve İ.E., yönlerini bu sefer Mardin’in Nusaybin ilçesine çevirdi.

Nusaybin’de irtibat kurdukları bir kişiye tırı teslim eden ikili, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Şüpheliler, Nusaybin’deki alıcıdan herhangi bir ödeme alamadan tırı kaybetti ve dolandırıldıklarını anladılar.

POLİSE SAHTE İHBARDA BULUNDULAR

Ereğli’ye döndükten sonra durumlarını gizlemek isteyen şoför M.Ç., Gülüç Polis Merkezi’ne giderek, şirket tırının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı yönünde sahte bir ihbarda bulundu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemelerde, bölgedeki güvenlik kameraları görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Kısa sürede, tırı bizzat M.Ç. ve İ.E.’nin çaldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.Ç. ve İ.E., emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Nusaybin’de dolandırıcılara kaptırılan tırın bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.