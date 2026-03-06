Hırvatistan Askerlerini Orta Doğu’dan Geri Çekiyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda uluslararası hukukun ve düzenin ihlaline yol açan tek taraflı askeri müdahalelerin riskli olduğu konusunda uyarıda bulunarak, bu tür eylemlerin sadece mevcut değil, gelecekte de barış ve güvenliği tehlikeye atacağını dile getirdi.

HIRVAT ASKERLERİ ORTA DOĞU’DAN ÇEKİLİYOR

Birleşmiş Milletler’in (BM) onayı olmadan İran’a gerçekleştirilecek askeri bir müdahalenin sorunu çözmeyeceğine dikkat çeken Milanovic, sivillere yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırıyı kınadığını vurguladı. Milanovic, geçmişte Orta Doğu’ya yapılan benzer müdahalelerin sakıncalarının Avrupa üzerinde de hissedildiğini ifade ederek, Hırvatistan’ın kendi yararlarını düşünmesi gerektiğini belirtti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

Orta Doğu’daki mevcut krizle ilgili ABD ve İsrail tarafından alınan kararlara değinen Milanovic, “Orta Doğu’daki misyonlarda görev alan Hırvat askerlerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak Irak’ta görevli 7, Lübnan’da ise 1 Hırvat askerinin geri çekilmesi yönünde karar aldım. Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri (OSRH) Genelkurmay Başkanı’nı ise bu süreç için görevlendirdim.” şeklinde konuştu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırıya geçti. İran, bu saldırılara karşılık olarak ise özellikle İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’deki hedefleri vurarak yanıt verdi. ABD-İsrail saldırıları sonucunda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok yüksek düzeyde yetkilinin öldürüldüğü bildirildi. Ayrıca, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, bu saldırılarda 926 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

