İran USS Abraham Lincoln’u Hedef Aldı Açıklaması Yaptı

İran, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’nın yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçları tarafından hedef alındı” şeklinde belirtildi.

GEMİNİN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIĞI İDDİASI

Hedef alınan geminin yakından korunan muhripleriyle birlikte hızla bölgeden ayrıldığı ve bu süre zarfında bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirildi.