Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Saldırılar Devam Ediyor

Orta Doğu’daki çatışmalar 6. gününe girdi. ABD ve İsrail’in ortak saldırılarına yanıt veren İran, birçok ülkedeki ABD askerî üslerine saldırılar düzenledi. Önceki gün İran tarafından fırlatılan bir balistik füze, Türkiye’nin Hatay şehrine düşerken, bugün ise Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde bir havalimanına İHA düştü. İran, konuya ilişkin açıklamasında “Hedef Türkiye ve Azerbaycan değildi” ifadesini kullandı.

SURİYE’DEN TEPKİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısını kınadı. Bakanlık, İran’dan fırlatılan ve Türkiye hava sahasına doğru giden balistik füze için de “Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’ı balistik füzeler ve İHA’larla hedef alma girişimini en güçlü ifadelerle kınıyor. Bu tür eylemler, ülkelerin egemenliğine açık bir saldırı niteliği taşıyor ve bölgesel ile uluslararası güvenliği ciddi anlamda tehdit ediyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, sivilleri ve altyapıyı hedef alan her türlü şiddeti ve gerilimi kınayarak, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine uyulması çağrısında bulundu.

BARIŞA ÖNEM VURGUSU

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içerisinde olduklarının altını çizerek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve bölgesel barışı korumaya davet etti.

AÇIKLAMALAR VE YARALANMALAR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik İHA saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bir İHA, Nahçıvan Havalimanı’nın terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okul yakınlarına düştü. Azerbaycan, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Nahçivan Havalimanı’nda iki sivilin yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca, İran’dan fırlatılıp Irak ve Suriye üzerinden Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’deki NATO hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Müdahale sırasında Hatay’ın Dörtyol ilçesi, Adıyaman’ın Atatürk Barajı Gölü ve Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınlarına füze parçalarının düştüğü bildirildi.