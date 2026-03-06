Siirt’te İki Grup Arasında Silahlı Kavga

siirt-te-iki-grup-arasinda-silahli-kavga

Siirt’te akşam saatlerinde Elmadalı köyünde, iki grup arasında sebebi belli olmayan bir tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

KÖY MUHTARI TARAFINDAN VURULUP HAYATINI KAYBETTİ

Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahıyla Sabahattin Batu’ya (50) ateş açtı. Yaralanan Batu, yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Batu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Batu’nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, Muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

