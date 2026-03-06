Orta Doğu’da Savaş Kızışıyor: İran’dan Uyarı Geldi

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar sürüyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar yanıtsız kalmazken, bölgedeki ülkeler de bu savaşın etkisi altında kaldı. İran, bölgedeki ABD üslerini hedef alarak İsrail’e birçok saldırı gerçekleştirdi. Bu durum üzerine, İsrail ve ABD medyası Irak’taki Kürt güçlerinin İran’a karşı harekete geçtiğini iddia etti. Gelişmeler devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Laricani, “Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.” uyarısında bulundu. Ayrıca, ülkenin silahlı kuvvetlerinin durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu da sözlerine ekledi.

SİLAHLANMA ÇABALARI DA GÜNDEMDE

Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer, eski Başkan Donald Trump’ın İran’da rejimi devirmek için silahlanmaya hazır gruplara destek vermeye açık olduğunu belirtti. Bu grupların, İran da dahil olmak üzere ABD için kara kuvvetlerine dönüşebileceği öne sürüldü. Amerikan CNN televizyonu da, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) İran’da ayaklanma çıkarmak amacıyla muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etti.

İddialara göre, ABD yönetimi İranlı muhalif gruplar ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle askeri destek konusunda aktif olarak görüşmeler yürütüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’daki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünmesiyle ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, “Başkan’ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır.” açıklamasında bulundu.