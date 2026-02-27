Hizmet İhracatında Yenilikçi Destek Sisteminin Uygulaması

10962 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar, 27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, uygulamaya koyduğu bu yenilikçi düzenlemeyle, hizmet ihracatı destek sisteminde bütüncül bir yapıya kavuştuklarını belirtti. Bakanlık, “10962 sayılı karar ile hizmet ihracatı destek sistemimizi bütüncül ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak, 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 2025’te 122,6 milyar dolara yükselten sürdürülebilir büyüme performansımızı, 61,4 milyar dolarlık ticaret fazlası ve 21 milyar TL’yi aşan desteklerle daha da güçlendiriyoruz” dedi.

PROJELER DESTEKLENECEK

Ticaret Bakanlığı, “Program kapsamında, yararlanıcıların sürdürülebilirlik hedeflerine uygun organizasyon ve operasyon yapılarının geliştirilmesine, sürdürülebilirlik alanındaki düzenlemelere uyum sağlanmasına ve ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla kurumsal sürdürülebilirliğin tesisine yönelik hazırlanan projeler desteklenecektir” şeklinde bilgi verdi.

21 MİLYAR TL’Yİ AŞAN DESTEK

Bakanlık, 2002’de 14 milyar dolar düzeyinde olan hizmet ihracatının 2025’te 122,6 milyar dolara ulaşması ve 61,4 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlasıyla sürdürülebilir büyümeyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. “2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2024 yılında 117,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı ile ülkemiz, en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 21. sırada yer almakta olup; dünya toplam hizmet ihracatındaki payımız 2002 yılında yüzde 0,89 iken 2024 yılında yüzde 1,32’ye yükselmiştir. Ayrıca, 61,4 milyar dolarlık uluslararası hizmet ticareti fazlası ile ülkemiz bu alanda dünyada 5. sırada yer alma başarısını göstermiştir. Hizmet ihracatımızdaki artış 2025 yılında da devam etmiş ve 122,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bugüne kadar hizmet sektörlerimize toplam 21 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 2026 yılında 12 milyar TL destek ödemesi yapılması planlanmaktadır.”

HİZMET İHRACATINA DESTEK MEVZUATI SADELEŞTİRİLDİ

Hizmet ihracatıyla ilgili destek mevzuatı, önceden 5 ayrı karar ve 289 maddeden oluşan karmaşık bir yapıdan çıkarılarak 17 sayfa ve 51 maddelik tek bir karar altında sadeleştirildi. Yeni düzenleme ile daha kapsayıcı, yenilikçi ve etkili, tüm taraflar açısından anlaşılır bir destek sistemi oluşturuldu.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yeni kararla birlikte destek oranları, süreleri ve limitleri yeknesaklaştırılırken hedef sektörlerde destek kapsamı genişletildi. E-Turqualıty® Destek Programı aracılığıyla yararlanan şirket sayısı 50’ye ulaştı, hedef pazar uygulaması sayesinde her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle destek sağlanarak uluslararası pazarlarda daha güçlü bir temsil ve pazar çeşitlendirme imkânı sunuldu.

HEDEF PAZAR UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Uluslararası pazarlarda şirketlerin daha etkili temsil edilmesi amacıyla hedef pazar uygulamasına geçildi. Şirketler, pazar çeşitlendirmelerini daha etkin gerçekleştirebilecek ve her bir hedef pazar için 5 yıl boyunca Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanabilecek. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan sürdürülebilirlik proje desteği uygulamaya alınarak, hizmet ihracatçılarının kurumsal sürdürülebilirlik kapasiteleri güçlendirilecektir.