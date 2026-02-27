Sağlık Bakanlığı’ndan Uyuşturucu Testi Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan okullarda öğrencilere yönelik ‘uyuşturucu testi yapılacağı’ yönündeki haberlerin kamuoyunda yanlış anlamalara neden olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, 12-18 yaş arasındaki gençler için davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık risklerine yönelik bir tarama programı geliştirileceği ifade edildi.

BİLİMSEL VE ETİK TEMELLİ YAKLAŞIM

Programın, Bağımlılık Bilim Kurulu akademisyenleriyle iş birliği içinde ve uluslararası bilimsel standartlara uygun şekilde hazırlandığı bildirilirken, sürecin etik ve bilimsel ilkelere uygun şekilde yürütüleceği vurgulandı. Açıklamada, “Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil, iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir” denildi. Program, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hayata geçirilecek ve bu süreçte ailelerin rolü ön plana çıkarılacak.

AİLE BİLGİLENDİRMESİ VE DESTEK MEKANİZMASI

Açıklamada, tarama sonuçlarına göre risk altında olabileceği belirlenen gençlerin, psikolog ve psikiyatri uzmanlarının bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirileceği kaydedildi. Ailelerin sürece dair bilgilendirileceği ve destek mekanizmasının bir parçası olacağına da dikkat çekildi. Özellikle dijital bağımlılığın yanı sıra bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından bile fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmalarının devreye alınacağı belirtildi. Bu metin, haber dilini korurken iddiaları net biçimde açıklıyor ve okuyucuya sürecin amacını, kapsamını ve ailelerin rolünü anlaşılır bir şekilde aktarıyor.