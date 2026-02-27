Trafikte Kural İhlallerine Ceza Yaptırımları Artırıldı

trafikte-kural-ihlallerine-ceza-yaptirimlari-artirildi

Trafik Kural İhlallerine Yönelik Yaptırımlar Arttı

Trafikte kural ihlallerine ilişkin yaptırımların önemli ölçüde artırıldığı bildirildi. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile beraber para cezaları artarken, ehliyet ve araçlara dair yaptırımlar da ciddi şekilde sertleşti. Bu düzenlemeyle, kural ihlali yapan sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek ve araçları trafikten men edilecek.

SALDIRI AMAÇLI TAKİBE 180 BİN LİRA CEZA

Yeni uygulama kapsamında, kasıtlı olarak bir aracı takip eden veya bu amacı güden sürücüler, aracından inerek tehdit eden kişilere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve olayda kullanılan araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

