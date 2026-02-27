İstanbulda Sibirya Soğuğu Devam Ediyor Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehirde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta başına kadar süreceğini bildirdi. AKOM’un gün içerisinde paylaştığı verilere göre, İstanbul genelinde bugün kapalı bir hava durumu gözlemleniyor. Sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde aralıklı olarak hafif çisenti yağışlarının görülmesi bekleniyor.

GÜNLÜK SICAKLIK SEYRİ

Gün içinde sıcaklıkların seyri ise şu şekilde: Sabah 4 derece, bulutlu ve yağmur ihtimali; öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye ulaşırken yine bulutlu ve yağmur ihtimali devam ediyor; akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşerken, bulutlu ve yağmur beklentisi devam ediyor; gece saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye inecek, bulutlu ve yağışlı hava sürüyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Nem oranının yüzde 60-85 arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan sert bir şekilde eseceği belirtilirken, rüzgar hızının 10-30 km/s arasında olacağı öngörülüyor. Yağışın metrekare başına 1-2 kg civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, deniz suyu sıcaklığının da 9 derece seviyesinde olduğu bildiriliyor.

AKOM’DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

AKOM, İstanbul’un yanı sıra ülkede birçok bölgenin Sibirya kökenli soğuk hava kütlesinin etkisi altında olduğunu ifade ederek, yeni haftaya kadar genelde kapalı bir gökyüzü ve zaman zaman hafif çisentili yağışların görüleceğine, sıcaklıkların ise 5-8 derece arasında kış normlarına yakın seyredeceğine dikkat çekti.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 4 – 7 derece.

1 Mart Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 3 – 10 derece.

2 Mart Pazartesi: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 3 – 13 derece.

3 Mart Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 4 – 13 derece.

4 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 4 – 12 derece.

5 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 5 – 12 derece.

AKOM yetkilileri, soğuk hava ve yağışların ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde düşüşe ve don olaylarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli olmaları, gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.