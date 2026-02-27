Süper Lig’de Beşiktaş’ın Hedefleri Büyüyor

Süper Lig’de son haftaların dikkat çeken ekibi Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları ile yeniden güç kazanmış durumda. Agresif ve etkili futbol anlayışıyla sahada daha performanslı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, 24. hafta kapsamında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

FORMAYA YAKIŞAN ÇALIŞMA

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cumartesi günü oynanacak olan Kocaelispor mücadelesi öncesinde takım oyuncularıyla bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, toplantıda oyuncularına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yalçın, “Son haftalarda sergilediğimiz performans beni gerçekten fazla mutlu etti. Formaya yakışan şekilde mücadele ediyorsunuz, bize de bu yakışıyor.” şeklinde ifade etti.

HER MAÇ FİNAL OLARAK KABUL EDİYORUM

Yalçın, açıklamalarına devam ederek, “Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda büyük hedeflerimiz var. Beşiktaş’ın hedefi asla sona ermez. Süper Lig’de 11 final maçımız bulunuyor. Her maçı final olarak kabul ediyorum.” dedi. Türkiye Kupası’nı kazanma arzularını da dile getiren Sergen Yalçın, “Oyunumuz her geçen gün daha da gelişiyor. Bu durum beni ve Beşiktaş taraftarlarını oldukça heyecanlandırıyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.