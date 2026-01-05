Hollanda’da Kar Felaketi: Hava ve Kara Trafiği Durma Noktasında

HOLLANDADA KAR YAĞIŞI HAYATI DURDURDU

Hollanda, kar yağışıyla beyaza bürünerek adeta kara gömüldü. Ülkede etkili olan yoğun kar yağışı, hava ve kara trafiğini ciddi şekilde aksattı.

UYARILAR VE KAZA RAPORLARI

Karayolları kurumu, sabah saat 08.00 itibarıyla toplam 690 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğunu duyurdu. Açıklamada, tuzlama ve kar küreme araçlarının yoğun trafikte mahsur kaldığı, bu sebeple yolların temizlenmesinin sabah yoğunluğunun geçmesinin ardından gerçekleşeceği bildirildi. Frizya bölgesindeki A31 otoyolunun belirli bir kısmı çift yönlü olarak kapatıldı. Meteoroloji Kurumu, bu sabah Flevoland ve Utrecht’in de aralarında bulunduğu 7 bölge için turuncu kodlu uyarı verildiğini bildirdi.

HAVALİMANLARINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Amsterdam Schiphol Havalimanı, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla Avrupa ve Birleşik Krallık’a gerçekleştirilecek toplam bin 50 uçuşun iptal olduğunu açıkladı. İptal edilen uçuşlar nedeniyle havalimanında yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE İPTALLER

Bölgesel otobüs işletmecisi, Utrecht ve Friesland’daki tüm seferlerin öğleye kadar iptal olduğunu duyurdu. Firma yetkilisi, “Trafiğe çıkmak ya da duraklara yanaşmak zor” açıklamasında bulundu. Ulusal demiryolu işletmecisi de, makas arızaları ve elektrik hatlarındaki sorunlar sebebiyle Amsterdam-Schiphol üzerinden Rotterdam’a giden yüksek hızlı hat da dâhil birçok hatta seferlerin azaltıldığını belirtti.

SINAVLARDA İPTAL OLDU

Sürücü yeterlilik kurumu, hava koşulları nedeniyle bugün 600’den fazla motosiklet ve scooter sınavının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bu önlem, beklenen kar yağışı tahminleri ile motosiklet ve scooterların buzlu yollardaki hassasiyeti birlikte değerlendirilerek alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.