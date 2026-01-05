Hollanda’da Kar Yağışı Hava Trafiğini Felç Etti

Hollanda kara teslim oldu. Ülke genelinde etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle hava ve kara trafiği büyük ölçüde aksadı.

UYARILAR YAPILDI

Karayolları kurumu Rijkswaterstaat, yerel saatle 08.00 itibarıyla 690 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, tuzlama ve kar temizleme araçlarının yoğun trafikte sıkıştığı ve yolların sabah trafiğinin azalmasının ardından temizlenebileceği belirtildi. Frizya bölgesindeki A31 otoyolu da çift yönlü olarak kapatıldı. Meteoroloji Kurumu KNMI, bu sabah Flevoland ve Utrecht’in de aralarında olduğu 7 bölge için turuncu kodlu uyarı yayınladı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLARDA İPTAL

Amsterdam Schiphol Havalimanı, kar yağışı ile birlikte yaşanan buzlanma nedeniyle çoğu Avrupa ve Birleşik Krallık’a giden toplam 1050 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. İptal edilen seferler sonucunda yolcular, havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu.

ULAŞIMDA SIKINTILAR YAŞANDI

Bölgesel otobüs işletmecisi Keolis, Utrecht ve Friesland’daki tüm seferlerin öğle saatlerine kadar iptal edildiğini açıkladı. Firma yetkilisi, “Trafiğe çıkmak ya da duraklara yanaşmak zor” ifadelerini kullandı. Ulusal demiryolu işletmecisi NS ise, makas arızaları ve elektrik hatlarındaki sorunlar nedeniyle Amsterdam-Schiphol üzerinden Rotterdam’a giden yüksek hızlı hat dahil birçok hatta seferlerin azaltıldığını belirtti.

SINAVLARDA İPTAL EDİLDİ

Sürücü yeterlilik kurumu CBR, hava koşulları nedeniyle bugün 600’den fazla motosiklet ve scooter sınavının iptal edildiğini açıkladı. Kurum, “Bu önlem, beklenen kar yağışı tahminleri ile motosiklet ve scooterların buzlu yollardaki hassasiyeti birlikte değerlendirilerek alınmıştır.” sözlerine yer verdi.