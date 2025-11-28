Hong Kong’daki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 94’e Ulaştı

hong-kong-daki-yangin-faciasinda-olu-sayisi-94-e-ulasti

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Tai Po bölgesindeki 8 apartmanın yer aldığı sitede meydana gelen yangında ölü sayısının 94’e ulaştığı açıklandı.

YANGINDA KAYIP SAYISI ARTILIYOR

Hong Kong İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle şu ana kadar aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 94 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11’i itfaiye eri olmak üzere toplamda 76 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yangının çıktığı bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor ve yangın söndürme çalışmaları 40 saatten uzun bir süredir devam ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kurtarma operasyonlarına katılan itfaiye ekipleri, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25’ine henüz ulaşamadıklarını belirtti. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması ve kurtarma çalışmalarının hızla sürdürülmesi için çabaları devam ediyor.

