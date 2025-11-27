Hong Kong’daki Yangında Can Kaybı 83’e Yükseldi

Hong Kong’un kuzeyinde bulunan Tai Po bölgesindeki “Wang Fuk Court” sitesinde gerçekleşen ve diğer binalara da sıçrayan yangın, bilançosunu ağırlaştırmaya devam ediyor. Yangın, 31 katlı gökdelenin dış cephesindeki tadilat çalışmaları için kurulan bambu iskelelerin ve yanıcı izolasyon malzemelerinin sebep olduğu hızla yayılma ile başladı. İtfaiye yetkilileri, olay mahallinde düzenledikleri basın toplantısında can kaybı ve yaralı sayısında artış olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI 83’E YÜKSELDİ

Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 83’e ulaştığı, bu rakam arasında bir itfaiyecinin de bulunduğu ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan 76 yaralıdan 28’inin durumunun ciddi, 15’inin ise kritik olduğu bildirilirken, 1900’den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi’ndeki yangın, öğle saatlerinde başlamıştı.

SÜNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede, alevlerin sardığı 7 apartmandan 3’ü kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını 24 saatten fazladır sürdürüyor. Ekipler, gelen yardım çağrılarına büyük ölçüde yanıt verdi, ancak 279 kişi için halen haber alınamadığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına neden olan tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişi, “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet yetkilisi Eileen Chung Lai-yee, “Şirketin sorumlularının olayda ağır bir ihmali olduğuna dair sebeplerimiz var” diyerek, bu ihmallerin yangının hızla yayılmasına yol açtığını vurguladı.

ÖĞLE SAATİNDE OLMASI BÜYÜK CAN KAYBINI ÖNLEDİ

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmaması ve kaçabilecek durumda olanların eve girmemesi sayesinde can kaybını azalttığını belirtti. Samuel Chan, “Bunun gece olduğunu düşünmek bile istemiyorum, yangın devam ediyor. Yangın sırasında böyle çok katlı bir binanın üst katlarında olmayı düşünün, kurtulmak neredeyse imkansız olurdu” dedi.

5’İNCİ SEVİYE ALARM VERİLDİ

Hong Kong’da yangınların şiddeti için uygulanan 5 kademeli derecelendirme sisteminde, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verildi. İki çevre sitesi de tahliye edilirken, yangından etkilenen yaklaşık 900 kişi için 8 geçici barınak oluşturuldu. Ayrıca, olay yerine 140’tan fazla yangın söndürme aracı ve 800’ün üzerinde sağlık ve itfaiye personeli sevk edildi.

DEVLET BAŞKANI Şİ’DEN BAŞSAĞLIĞI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine taziye iletti ve yerel hükümete yangınla mücadele desteği sağlanması talimatını verdi. Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, birçok can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi. Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere acil toplantı gerçekleştirdi. Olay, son 70 yılda Hong Kong’da meydana gelen en çok can kaybına yol açan yangın olarak kaydedildi.